Cidades Câmera registra momento em que porteiro é morto por colega em condomínio de Itumbiara; vídeo Guilherme Alves Pereira, de 23 anos, foi baleado na cabeça e, mesmo após cair no chão, foi atingido por tiros disparados pelo vigilante Wallas Gomes de Lima, de 27

Imagens de câmeras do circuito de segurança de um condomínio em Itumbiara, no Sul goiano, registraram o momento em que o vigilante Wallas Gomes de Lima, de 27 anos, matou a tiros o porteiro e colega de trabalho Guilherme Alves Pereira, de 23 (assista abaixo). O crime ocorreu na madrugada do último sábado (13). De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-...