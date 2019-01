Vida Urbana Câmera flagra mulher sendo agredida dentro do elevador de condomínio em Valparaíso de Goiás A Polícia Civil teve acesso ao vídeo e está investigando o caso

No último sábado (29), uma mulher foi agredida dentro do elevador de um condomínio em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. As câmeras de segurança do local gravaram as agressões e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Nas imagens, é possível ver que o homem já está dentro do elevador quando a porta abre e a vítima aparece. Com um puxão ...