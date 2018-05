Cidades Câmera de segurança registra furto em restaurante no Jardim Goiás Mulher estava sentada em uma mesa do estabelecimento quando homem levou a sua bolsa

As câmeras de segurança de um restaurante no Jardim Goiás registraram o momento em que um homem furta a bolsa de uma mulher sentada à mesa do estabelecimento. Aproveitando-se de um momento conturbado pela passagem dos garçons, ele finge estar ao telefone e, usando uma mochila para esconder, leva a bolsa da vítima. Ela conta que o restaurante não quis se responsabilizar pelo p...