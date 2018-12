Vida Urbana Câmara pressiona Prefeitura de Goiânia por mais prazo na atualização de imóveis Oposição ameaça segurar pautas importantes para o Paço enquanto Iris não sancionar lei que impede uso da planta cheia ou aumentar período de cadastramento

O projeto de lei de autoria dos vereadores Alysson Lima (PRB), Lucas Kitão (PSL) e Elias Vaz (PSB), que suprime as exceções para que o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) não seja feito com os descontos previstos na Lei 9.704/2015, os chamados deflatores, deve ser aprovado em segunda e última votação na sessão plenária da Câmara Municipal desta quarta-fe...