Vida Urbana Câmara aprova em primeira votação projeto por limitadores no aumento Vereadores apressam trâmite da proposta que voltou a tramitar nesta semana. Ideia é que nenhum proprietário tenha imposto calculado com valor integral da Planta de Valores de 2015

O plenário da Câmara Municipal de Goiânia aprovou por unanimidade, em primeira votação, na manhã desta terça-feira (11), o projeto de autoria dos vereadores Lucas Kitão (PSL), Elias Vaz (PSB) e Alysson Lima (PRB) que impede a aplicação do valor integral da Planta de Valores Imobiliários (PVI) de 2015 no cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A proposta s...