Cidades Cármen Lúcia assina decreto para facilitar inserção de presos no mercado do trabalho A presidente da República em exercício assinou decreto que estabelece obrigatoriedade na contratação de presidiários e ex-presidiários para empresas contratadas pela administração pública

A presidente da República em exercício, Cármen Lúcia, assinou decreto nesta terça-feira, 24, que institui a Política Nacional de Trabalho no Sistema Prisional e, com isso, obriga empresas contratadas pela administração pública a empregar presos e ex-presidiários como parte da mão de obra. O objetivo, segundo o governo, é facilitar a inserção deles no mercado do trabalho. O...