Vida Urbana Buraco na BR-153 provoca acidente e deixa um ferido em Jaraguá Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão passou nesse buraco, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu em uma carreta e atingiu um carro de passeio

Um buraco na BR-153, em Jaraguá, no Centro do Estado, provocou um acidente envolvendo três veículos, na madrugada desta quinta-feira (20). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão passou nesse buraco, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu em uma carreta e atingiu um carro. O condutor do veículo de passeio ficou ferido e foi levado para a Unidade d...