Vida Urbana Bruna Lombardi sobre João de Deus: "500 mulheres para calar 1 homem" Outras celebridades como Xuxa, Oprah, Ana Furtado e Camila Pitanga também usaram as redes sociais para se manifestar sobre o caso do médium

Mais uma celebridade que foi à casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, manifestou-se nas redes sociais sobre as denúncias de abuso sexual contra João de Deus. Desta vez foi a atriz Bruna Lombardi, que esteve com o médium em julho deste ano, e que disparou sobre o assunto: “Dói pensar que foi preciso quinhentas mulheres para calar a voz de um homem”. Especial João de Deus: conheça a história do médium suspeito de abu...