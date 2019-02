Vida Urbana Brumadinho negocia fundo internacional para reconstruir área atingida O investimento depende, contudo, da disponibilização de verbas por parte da Vale

O prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo, informou hoje (7) que negocia com um fundo internacional aporte de recursos para a reconstrução de estruturas danificadas na cidade, há duas semanas, com o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, pertencente à mineradora Vale. O investimento depende, contudo, da disponibilização de verbas por parte da mineradora. Segundo o pref...