BRT volta no fim de mês sem trecho após Terminal Isidória

O trecho do BRT Norte-Sul (Bus Rapid Transit, da sigla em inglês) entre o Terminal Isidória, no Setor Pedro Ludovico, e o Terminal Cruzeiro, em Aparecida de Goiânia, que foi iniciado em abril do ano passado como símbolo da volta das obras que estavam paralisadas desde outubro do ano anterior, ficaram de fora do acordo para a retomada da construção do corredor. A Prefeitura te...