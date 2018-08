Cidades BRT terá trânsito monitorado por sistema integrado, anuncia Prefeitura de Goiânia Projeto prevê a implantação de um software que auxilia o tráfego em tempo real ao longo do corredor

A Prefeitura de Goiânia anunciou nesta segunda-feira (13) que o BRT Norte/Sul terá um sistema tecnológico que fará a equalização e o controle do tráfego ao longo do corredor, com a instalação de câmeras que serão integradas ao sistema semafórico. Para isso será criada uma comissão que vai estudar e elaborar a criação da proposta. O objetivo, segundo a administração m...