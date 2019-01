Vida Urbana BRT Norte-Sul vai abrir nova frente de serviços até março em Goiânia Trincheira no cruzamento da Rua 90 com Avenida 136 deve ser novo ponto a receber os trabalhos do corredor preferencial de ônibus. Pista da Quarta Radial, no Setor Pedro Ludovico, fica para depois

Motoristas, comerciantes e moradores da região do cruzamento da Avenida 136 e Rua 90, no Setor Sul, vão verificar a partir de março o início da construção da trincheira no local. A obra vai ser a próxima frente de serviços do corredor preferencial do transporte coletivo BRT Norte-Sul, onde já há trabalhos preliminares por parte do consórcio responsável pelo serviço. A...