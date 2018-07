Cidades BRT avança com desapropriações na região Norte de Goiânia Obra começa em terrenos na Avenida Oriente com duplicação da pista no extremo norte. Uma quadra poliesportiva de colégio estadual deverá dar lugar a pista de ônibus

As máquinas do consórcio responsável pelas obras do BRT Norte-Sul já trabalham na quadra da Avenida Oriente com as ruas do Bosque e Tropical e Avenida Francisco Alves de Morais, onde duas quadras esportivas devem dar lugar à duplicação da pista do corredor exclusivo do transporte coletivo e dos veículos particulares, no trecho final do corredor, já próximo ao Terminal R...