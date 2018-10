Cidades Briga por papel jogado no chão termina com homem morto com três tiros na cabeça em Itumbiara Porteiro de um condomínio foi atingido na cabeça por vigilante do local. Imagens mostram que discussão foi iniciada após vigilante jogar uma bolinha de papel no lixo, mas ela acaba caindo no chão

O porteiro Guilherme Alves Pereira, de 22 anos, foi morto com três tiros na cabeça por um colega de trabalho na madrugada deste sábado (13/10), em Itumbiara, após uma briga por motivo banal. Imagens de câmera de segurança mostram que o vigilante Wallas Gomes de Lima, de 28 anos, mandou Guilherme levantar as mãos e virar de costas, antes de atingi-lo com um tiro na cabeça. M...