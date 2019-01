Vida Urbana Briga no Parque Amazônia, em Goiânia, acaba com dois feridos Um dos homens foi esfaqueado e o segundo foi atingido por uma garrafa na cabeça

Uma briga terminou com duas pessoas feridas na tarde de hoje (3), em um bar no Parque Amazônia, em Goiânia. As vítimas foram identificadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) como Edvan e Joel. Edvan, de 32 anos, foi agredido a facadas no abdômen e Joel, de 29, levou uma garrafada na cabeça. O esfaqueado foi levado para o Hospital de Urg...