Cidades Briga entre presos durante horário de visita em Anápolis assusta familiares Diretoria Geral de Administração Penitenciária informou que a situação já foi controlada

Atualizada às 19h55 Uma briga entre detentos da Unidade Prisional de Anápolis, que aconteceu na tarde deste domingo (8), no final do horário de visita, assustou os familiares dos presos. De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), dois detentos da ala C do antigo Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc tiveram um desentendimento...