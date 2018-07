Cidades Briga em bar de Gouvelândia (GO) deixa um morto e vários feridos Tumulto foi provocado por quatro pessoas que se reuniram numa lanchonete para ver o jogo Brasil x Bélgica

Uma briga na noite de sexta-feira (6) numa lanchonete de Gouvelândia, município a 315 quilômetros de Goiânia, localizado no sul de Goiás, deixou uma pessoa morta e várias outras feridas. A Polícia Militar não sabe o que provocou a confusão, mas o grupo estava no estabelecimento desde o horário do jogo entre Brasil e Bélgica pela Copa do Mundo de futebol. Duas p...