Vida Urbana Briga de trânsito termina em troca de tiros entre policiais no Jardim América, em Goiânia Um dos disparos atingiu uma das pernas de um dos militares

Uma briga terminou em troca de tiros, durante a noite deste sábado (2), no Jardim América, em Goiânia. De acordo com informações passadas à Polícia Militar (PM), após uma confusão no trânsito, um policial militar se dirigiu ao colega de farda, disparando rumo ao carro onde aquele com quem brigou estava. O policial que teve o veículo atingido reagiu e atirou. O militar q...