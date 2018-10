Cidades Brasileiro 'mal avaliado' no humor e no sexo terá que ser indenizado por aplicativo e Facebook Desembargadores acolhem ação movida por usuário de aplicativo que alegou ter ficado envergonhado com chacotas sofridas

Os desembargadores da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) condenaram, por unanimidade, o Facebook e o aplicativo Lulu por danos morais causados a um homem avaliado "negativamente" por seus relacionamentos. O autor da ação disse que "nunca concedeu autorização para ser incluído no aplicativo" - em que constavam todos os usuários ma...