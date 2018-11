Cidades Brasileiro é enforcado em praça na Bolívia após cobrar dívida Familiares da vítima ficaram sabendo sobre o ataque por meio das redes sociais

O brasileiro Vinícius Chagas Maciel, de 31 anos, natural de Santana, no Amapá, foi espancado e enforcado por moradores da cidade de San Julián, na Bolívia, na madrugada da última terça-feira (20). Segundo a família, a vítima, que estava havia cerca de um ano no país, foi falsamente acusada de roubo e linchada por populares, que penduraram o seu corpo em uma praça da c...