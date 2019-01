Vida Urbana Brasil tem apenas 35 fiscais de barragem de mineração Risco é potencialmente mais alto se não houver fiscalização, dizem especialistas

O Brasil não tem estrutura para garantir a segurança de todas as barragens em operação em seu território. A Agência Nacional de Mineração (ANM), responsável pela fiscalização, tem apenas 35 fiscais capacitados para atuar nas 790 barragens de rejeitos de minérios - semelhantes às do Córrego do Feijão, em Brumadinho, e à do Fundão, em Mariana - em todo o País. O gover...