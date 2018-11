Cidades Brasil tem 9.898 casos de sarampo confirmados neste ano Três estados registraram mortes pela doença: quatro em Roraima, seis no Amazonas e três no Pará

Desde o início deste ano, até 21 de novembro, foram confirmados 9.898 casos de sarampo no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país enfrenta dois surtos de sarampo: no Amazonas, foram confirmados 9.477 casos e, em Roraima, 347 casos. Três estados registraram mortes pela doença: quatro em Roraima, seis no Amazonas e três no Pará. O ministério informou, no ent...