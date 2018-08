Cidades Brasil sedia, pela primeira vez, Congresso Internacional de Matemática A agenda terá 1.200 palestras, painéis de debates e comunicações, além de 40 eventos científicos paralelos em todo o país, como o World Meeting for Women in Mathematics

