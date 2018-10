Cidades Brasil perde seis leitos por dia; no SUS, são 41 mil vagas a menos Levantamento mostra que, em 10 anos, Pediatria, Psiquiatria e Obstetrícia foram as especialidades mais atingidas

O Brasil perdeu, nos últimos dez anos, seis leitos hospitalares por dia. São 23.088 vagas a menos, conforme estudo preparado pela Confederação Nacional dos Municípios e obtido pela reportagem. E mostra o descompasso entre público e privado. No Sistema Único de Saúde (SUS), foram fechadas 41.388 vagas, 12% do número apresentado em 2008. Já a rede particular apresentou ...