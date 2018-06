Cidades Brasil é o país mais preocupado com notícias falsas, diz estudo global Levantamento foi realizado com 37 nações

O Brasil aparece como o país mais preocupado com as chamadas “notícias falsas” (fake news) em um estudo global que analisou a realidade de 37 nações. Dos entrevistados brasileiros, 85% manifestaram preocupação com a veracidade e a possibilidade de manipulação nas notícias lidas. A lista é seguida por Portugal (71%), Espanha (69%), C...