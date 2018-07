Cidades Brasil é líder em mortes de ambientalistas, diz ONG Segundo levantamento da ONG Global Witness, foram mortos no País no ano passado 57 defensores da terra e do ambiente; em todo o mundo foram 207

Pelo menos 207 ativistas ambientais foram mortos em 2017, segundo levantamento divulgado pela organização internacional Global Witness. Foi o ano com mais mortes desde que o estudo começou a ser feito, em 2002. O Brasil lidera, segundo a ONG, com 57 mortes. No ano anterior, haviam sido 49, pelo mesmo cálculo. A organização mapeia mortes de defensores da terra e ...