Cidades BR-153 terá trechos em obras neste fim de semana; veja quais são os pontos As obras no perímetro urbano serão sinalizadas com cones, placas e bandeirinhas

Trechos da BR-153 em Goiânia estarão em obras neste fim de semana. De acordo com a concessionária Triunfo Concebra, equipes de pavimentação vão trabalhar em ambos os sentidos no sábado (22) e no domingo (23), das 8h30 às 16h30. As obras terão início logo após o viaduto da Avenida Anhanguera e seguem até a região de Aparecida de Goiânia, próximo ao Hotel 10. ...