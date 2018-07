Cidades BR-060 tem dois capotamentos, no sentido Goiânia, na manhã de sexta-feira (13) Um dos acidentes envolveu um caminhão e um veículo de passeio. Em outro, um carro capotou e parou no canteiro central. Não houve vítimas

Ao menos dois acidentes ocorreram na BR-060, nas proximidades da capital, no fim da manhã desta sexta-feira (13). No km 59 da rodovia, em Abadiânia, no sentido sul, um caminhão e um veículo de passeio se envolveram em uma colisão traseira seguida de capotamento. Duas pessoas estavam envolvidas e não sofreram ferimentos. Já no km 79, em Anápolis, também no sentid...