Cidades Boneca Momo: novo desafio nas redes incentiva jovens a se enforcarem o máximo de tempo possível O “jogo” pode ter levado um garoto de 9 anos à morte no Recife (PE)

Depois da Baleia Azul, pais e autoridades estão em alerta para mais um desafio compartilhado nas redes sociais: o da Boneca Momo. O “jogo” pode ter levado um garoto de 9 anos à morte no Recife (PE). O desafio começa quando um perfil do WhatsApp, com a foto de uma boneca que remete a uma lenda japonesa, entra em contato com crianças e adolescentes propondo desafi...