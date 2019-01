Vida Urbana Bombeiros retiram aeronave que caiu no Lago Corumbá, em Caldas Novas Helicóptero caiu no dia 31 de dezembro; os dois tripulantes sobreviveram

O helicóptero, que caiu no último dia 31 de dezembro, no Lago Corumbá, em Caldas Novas, no Sul do Estado, está sendo retirado, na manhã desta terça-feira (8), da água. Na queda, duas pessoas que estavam na aeronave sobreviveram. Segundo o Corpo de Bombeiros, dez bombeiros e nove mergulhadores estão no local para fazer o trabalho. Os militares já retiraram do helicóptero os galões de combustíveis. O próximo passo é utilizar bolsas de ar para provocar a flutuação da aeronave até a...