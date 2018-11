Cidades Bombeiros resgatam filhote de cachorro preso em bueiro no setor Crimeia Leste, em Goiânia O animal foi resgatado sem ferimentos e entregue aos donos

Um filhote de cachorro ficou preso em um bueiro, no final da tarde deste domingo (4), na Rua José Neto Carneiro, Setor Crimeia Leste, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados após os moradores da região não conseguirem salvar o animal. O animal foi resgatado sem ferimentos. Ao POPULAR, Regina dos Santos Queiroz de 37 anos c...