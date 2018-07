Cidades Bombeiros resgatam corpo de vítima de afogamento no Lago Corumbá IV Equipes de Silvânia e Anápolis foram mobilizadas para realizar as buscas

O Corpo de Bombeiros resgatou no fim da tarde desta segunda-feira (23) o corpo de uma vítima de afogamento de dentro do Lago Corumbá IV, na região de Gameleira de Goiás. A corporação foi acionada por volta das 16h30 da tarde para atender a ocorrência. Equipes de Silvânia e Anápolis foram mobilizadas para realizar as buscas. O corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico...