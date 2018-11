Cidades Bombeiros resgatam cadela do Córrego Cascavel, em Goiânia O animal foi levado para o Centro de Zoonoses com suspeita de ferimento em uma das patas traseiras

Uma cadela foi resgatada por bombeiros na tarde desta segunda-feira (19) do Córrego Cascavel no Setor Sudoeste, em Goiânia. Ela estava sob uma ponte na Avenida C-4. O segundo sargento Júnior, que participou do salvamento, relatou que o Corpo de Bombeiros foi acionado por um homem que mora na região. “Ele contou que havia algum tempo que ela estava lá e resolveu aciona...