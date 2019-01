Vida Urbana Bombeiros realizam parto de emergência em Planaltina de Goiás Criança nasceu com o cordão umbilical envolvido no pescoço

Uma mulher de 20 anos entrou em trabalho de parto dentro de casa, no Setor Norte, em Planaltina de Goiás, e foi auxiliada pelo Corpo de Bombeiros na manhã de quinta-feira (10). A equipe formada pela Cabo Anayara e soldados Debora e Charles, ajudou no nascimento da menina, que nasceu com o cordão umbilical envolvido no pescoço. Depois do parto, mãe e filha foram ...