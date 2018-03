Bombeiros param início de naufrágio de balsa em Aruanã

Uma balsa afundou parcialmente no porto do Rio Araguaia, em Aruanã, Região Noroeste do Estado, na noite de sábado (3). Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação estava atracada quando começou a naufragar. A Corporação informou que ninguém ficou ferido com o incidente. Ainda não há informações sobre a existência de tripulantes no momento do acidente ou rota feita pelo transporte.

Equipes dos Bombeiros trabalham para auxiliar o içamento da parte afundada, além de realizar a drenagem da água para verificar o que teria provocado o naufrágio de parte da estrutura. Avaria no casco e desequilíbrio de peso são apontados como possíveis motivos do acidente.