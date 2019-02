Vida Urbana Bombeiros irão lançar flores sobre Brumadinho em homenagem às vítimas Interessados em ajudar podem fazer doações no Batalhão Militar de Minas Gerais

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais irá prestar uma homenagem às vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho nesta sexta-feira, dia 1º. Um helicóptero irá lançar flores sobre a região do desastre, ocorrido há uma semana, no dia 25 de janeiro. Visualizar esta foto no Instagram. ...