Vida Urbana Bombeiros encontram corpo de mulher jogado em rio pelo marido, em Jandaia O homem matou a esposa na segunda-feira (10) e o crime teria sido cometido depois que a mulher confessou um adultério praticado momentos antes

Os bombeiros encontraram na tarde desta terça-feira (11) a mulher que foi morta pelo marido e teve o corpo jogado dentro do Rio Turvo, na cidade de Jandaia, no Oeste do Estado. O crime aconteceu na tarde de ontem (10). Segundo informações da Polícia Militar (PM), o casal saiu para pescar e ingeriu algumas bebidas alcoólicas. Durante o passeio, os dois teria...