Vida Urbana Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou no Rio das Almas, em Jaraguá A vítima, conhecida como Mazinho,estava com amigos à beira do rio na tarde de ontem

O corpo de um homem que desapareceu no Rio das Almas, em Jaraguá, na tarde de ontem, foi encontrado neste sábado (2) pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, a vítima conhecida como Mazinho foi encontrada no fundo da água por volta das 10h30min de hoje. Quatro mergulhadores estiveram envolvidos no trabalho de resgate, que teve inicio logo após o...