Cidades Bombeiros encontram corpo de homem que pescava em córrego de Rio Verde Os bombeiros disseram que, na quinta-feira, a vítima pescava com uma rede quando perdeu o equilíbrio e caiu na água

O corpo de um homem foi encontrado nesta sexta-feira (13), dentro de um córrego, em Rio Verde, no Sudoeste do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que, na quinta-feira, a vítima pescava com uma rede quando perdeu o equilíbrio, caiu na água e se afogou. Como o corpo tinha afundado, uma equipe de mergulhadores realizou as buscas e encont...