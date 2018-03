Bombeiros encontram corpo de criança desaparecida durante chuva em SP

Camila Maciel – Repórter da Agência Brasil

Bombeiros encontraram na tarde de hoje (28) o corpo de uma criança de 11 anos que estava desaparecida desde segunda-feira (26), após cair em um córrego no bairro Vila Matilde, zona leste da capital paulista. Fortes chuvas atingiram a cidade no dia do desaparecimento da criança. O menino foi identificado como Matheus pelo Corpo de Bombeiros.

O corpo foi encontrado no Rio Tietê, na Estrada dos Romeiros, na altura do Km 49, próximo de uma mineradora na cidade de Pirapora do Bom Jesus. A distância entre o local em que o menino desapareceu e o local onde foi encontrado é de cerca de 60 quilômetros.

Durante três dias foram feitas buscas nos piscinões Vila Matilde e Penha, na galeria do Córrego Rincão, na desembocadura do Aricanduva com o Rio Tietê e na barragem Santana de Parnaíba.

“É um local de difícil acesso. Já havíamos estendido as buscas para Osasco, Santana do Parnaíba até Pirapora do Bom Jesus. Já era uma hipótese que estava sendo trabalhada pela velocidade e volume de água no dia do fato”, explicou o bombeiro supervisor da operação, capitão Rondelo. Cerca de 40 bombeiros participaram das buscas.

Edição: Nádia Franco