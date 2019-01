Vida Urbana Bombeiros encontram 15 famílias vivas e ilhadas após rompimento da barragem em Brumadinho As autoridades tentam resgatar cerca de 50 pessoas que foram encontradas na manhã deste sábado (26)

Em meio ao mar de lama que se formou após o rompimento da barragem em Brumadinho (MG), o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou, na manhã deste sábado (26), que foram encontradas 15 famílias, vivas, mas que estão ilhadas no bairro Cachoeira, na área afetada pelo rompimento. São cerca de 50 pessoas e agora as autoridades estudam a melhor maneira para resgatá-las. As inf...