Vida Urbana Bombeiros e cadelas de Goiás que trabalharam em Brumadinho são homenageados Cerimônia foi realizada na manhã desta terça-feira (5), em Goiânia

Em cerimônia realizada na manha desta terça-feira (5), os seis bombeiros e seis cães de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), que trabalharam nas buscas em Brumadinho (MG), foram recebidos pelo governador e pelos secretários estaduais. O evento, que começou às 8h30, foi realizado no 1o Batalhão do Corpo de Bombeiros, no Centro de Goiânia. ...