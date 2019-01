Vida Urbana Bombeiros de Goiás tem apoio de cães para resgates em Brumadinho Grupo que chegou à região do desastre no último domingo localizou nesta terça-feira (29) dois corpos . Trabalho é considerado difícil e arriscado

Restos mortais de duas vítimas do desastre de Brumadinho (MG) foram localizados nesta terça-feira (29) por integrantes do Corpo de Bombeiros de Goiás durante buscas em áreas afetadas pelos rejeitos da barragem da Mina Feijão, da empresa Vale, que se rompeu na última sexta-feira. De acordo com o tenente Thiago Wening, que comanda a atuação da equipe goiana no local, um do...