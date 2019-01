Vida Urbana Bombeiros de Goiás não têm data para retornar Equipe com militares e cães trabalham desde domingo no resgate de vítimas. Apesar de cansaço, grupo pretende permanecer no local

Bombeiros goianos que estão desde domingo em Brumadinho (MG) para auxiliar no trabalho de resgate de vítimas do rompimento da barragem da Vale Mina do Feijão não tem data para voltar para casa. Apesar do cansaço e das jornadas exaustivas de trabalho, eles mesmos dizem que se sentem motivados a continuar na cidade para continuidade das buscas, mesmo com a diminuição da...