Cidades Bombeiros de Aruanã retiram carro do Rio Araguaia, em Goiás Motorista estava tentando retirar um barco da água quando o veículo perdeu os freios, desceu de ré e afundou

Um Chevrolet Monza foi retirado do Rio Araguaia, em Aruanã, na noite deste domingo (5), por uma equipe do Corpo de Bombeiros do município. Segundo o 2º tenente, Lucas Maciel dos Reis Silva, o motorista é um pescador e estava retirando um barco do rio quando o veículo perdeu os freios, desceu de ré e afundou. “O carro estava perto do porto do Aspega – Associação dos P...