Vida Urbana Bombeiros confirmam 11 mortos e Vale divulga lista de funcionários sem contato até o momento; veja Cerca de 300 pessoas estão desaparecidas e 189 já foram resgatadas

Em nota divulgada para a imprensa na manhã deste sábado, 26, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou que 11 pessoas morreram no desastre ocorrido nesta sexta-feira, 25, em Brumadinho, após o rompimento de uma barragem da Vale na região. Segundo as estimativas, 300 pessoas estão desaparecidas e 189 já foram resgatadas. No entanto, existe uma discrepância n...