Cidades Bombeiros combatem incêndios em diferentes pontos em Goiânia Corporação foi acionada por terceiros; não houve registro de feridos

Três viaturas e 15 militares do Corpo de Bombeiros combatem incêndios em vegetação, na tarde desta quinta-feira 931), em três setores diferentes da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, terceiros ao avistarem as chamas acionaram a corporação. Não há registro de feridos. O primeiro caso é na Rua das Magnólias, no Parque Oeste Industrial. A fumaça foi vista a long...