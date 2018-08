Cidades Bombeiros combatem incêndio na GO-020, próximo ao Centro Cultural Oscar Niemeyer O fogo começou por volta de 12h20 e até as 20h não havia sido controlado

O Corpo de Bombeiros combate um incêndio em uma área de vegetação no perímetro urbano da GO-020, próxima ao Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), desde o início da tarde desta terça-feira (14). O fogo começou por volta de 12h20 e até as 20h não havia sido controlado. O major Alexandre Vinícius de Carvalho, coordenador de operações do Corpo de Bombeiros, informou que há...