Cidades Bombeiros combatem incêndio em residência em Aparecida de Goiânia Vizinhos chamaram o Corpo de Bombeiros após verem fumaça saindo do interior da casa

Um incêndio atinge em uma casa, na tarde desta sexta-feira (24), na Rua R-044, no Parque Haiala, em Aparecida de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, vizinhos disseram que tem uma grande quantidade de fumaça saindo da residência. Três viaturas de combate as chamas estão no local. Os bombeiros disseram que não tem ninguém na casa e ainda não há informações sobre ...