Vida Urbana Bombeiros combatem incêndio em pneus na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia A fumaça pode ser vista de longe, mas não houve feridos

O Corpo de Bombeiros foi acionado, na tarde deste sábado (19), para combater um incêndio em pneus em um lote na Rua Itu, próximo aos Correios da Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. A fumaça pode ser vista de longe. No entanto, não houve feridos e as causas do fogo ainda são desconhecidas. Segundo o major do Corpo de Bombeiros, Eliomar Rodrigues de Castro, um cam...